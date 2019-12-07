أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن وضعا طبيعيا يسود المنطقة الثاني على التوالي وضعا طبيعيا مع غياب أي تحرك للحراك الشعبي كما أن الحركة طبيعية في سوق حاصبيا وفتحت جميع ​المدارس الرسمية​ والخاصة بما فيها التي كانت تعطل أيام السبت وذلك بهدف تعويض أيام العطل على ​الطلاب​ كما فتحت أيضا الدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارفابوابها كالمعتاد بموازاة ذلك يسجل دوريات مبللة للجيش اللبناني على كافة الطرقات حفاظا على ​الأمن​ والهدوء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وضع طبيعي يسود منطقة حاصبيا مع غياب أي تحرك للحراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.