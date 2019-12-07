اخبار العالم

أمن تريم يضبط عصابة متخصصة في سرقة حافظات النقود

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمن تريم يضبط عصابة متخصصة في سرقة حافظات النقود والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019

ضبطت الاجهزة الامنية بمديرية تريم عصابة نشل  متخصص نشاطهم الاجرامي بسرقة حافظات النقود من المواطنين مكونة من خمسة أشخاص تتراوح اعمارهم مابين  21 - 28 عام من ابناء محافظة الحديدة.

 

حيث قام رجال البحث والتحري بعد ورود بلاغات من المواطنين بتكثيف الجهود لتحديد اماكن تواجد الجناة اسفرت تلك الاجراءات عن ضبط ثلاثة أشخاص من الجناة أمام مستشفى تريم ، فيما هرب اثنين من الجناة إلى جهة غير معلومة ولا يزال البحث جار عن البقية.

Advertisements

 

وأشارت شرطة تريم أنه بمواجهة الجناة بالمعلومات أعترفوا في اقوالهم بارتكابهم نشل ثلاث حافظات نقود بداخلها مبلغ ثلاثة الاف وست مائة ريال سعودي 7840 درهم امارتي ومبلغ 26 ألف ريال يمني وعدد من البطائق الشخصية والمصرفية.

 

وأكدت شرطة تريم أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسال ملف القضية مع المضبوطات والمتهمين إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن تريم يضبط عصابة متخصصة في سرقة حافظات النقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا