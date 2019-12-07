منفذ هجوم فلوريدا وصف اميركا بـ"الأمة الشريرة" قبل مهاجمة القاعدة

لفتت وكالة "فرنس برس" الى إن مطلق النار السعودي على قاعدة أميركية بولاية فلوريدا هاجم الولايات المتحدة ووصفها بـ"الأمة الشريرة" قبل الهجوم على القاعدة الأميركية.
ونقلت الوكالة عن موقع "مجموعة سايت للاستخبارات"، وهو موقع يراقب الإعلام الجهادي، أن مطلق النار، محمد الشمراني، نشر بيانا قصيرا على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه: "أنا ضد الشر، أميركا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر".
وأضاف: "أنا لست ضدك فقط لأنك أميركي، ولا أكرهك بسبب حرياتك، أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم، ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".
كانت البحرية الأميركية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأميركية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.
ولفتت السلطات الى إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أميركية هذا الأسبوع.
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