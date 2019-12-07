منفذ هجوم فلوريدا وصف اميركا بـ"الأمة الشريرة" قبل مهاجمة القاعدة

لفتت وكالة "فرنس برس" الى إن مطلق النار السعودي على قاعدة أميركية ب​ولاية فلوريدا​ هاجم ​الولايات المتحدة​ ووصفها بـ"الأمة الشريرة" قبل الهجوم على ​القاعدة​ الأميركية.

ونقلت الوكالة عن موقع "مجموعة سايت للاستخبارات"، وهو موقع يراقب الإعلام الجهادي، أن مطلق النار، محمد الشمراني، نشر بيانا قصيرا على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ كتب فيه: "أنا ضد الشر، أميركا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر".

وأضاف: "أنا لست ضدك فقط لأنك أميركي، ولا أكرهك بسبب حرياتك، أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم، ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".

كانت ​البحرية الأميركية​ قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأميركية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

ولفتت السلطات الى إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة ​إطلاق نار​ مميتة في منشأة عسكرية أميركية هذا الأسبوع.