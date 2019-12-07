نقطة نظام.. البام والبيجيدي

هل يمكن أن يكون «انتصار» التيار المعارض لحكيم بنشماش في المعركة القضائية، بعد اعتراف المحكمة بشرعية اللجنة التحضيرية التي رفضها المكتب السياسي وطرد منسقها سمير كودار، انتصارا لدعاة التقارب مع البيجيدي، خصوصا أن المحامي عبد اللطيف وهبي، أحد أبرز أسماء هذا التيار، تربطه علاقات جيدة بقياديين في البيجيدي؟

كل شيء وارد، خصوصا أن المؤشرات التي تقول إن العدالة والتنمية سيكون في انتخابات 2021 ضعيفا بالمقارنة بما هو عليه الآن، تؤكد، أيضا، أن منافسيه سيكونون أضعف منه، وأنه من الوارد أن يحتل البيجيدي الرتبة الأولى. كما أن المؤشرات تقول إن التجمع الوطني للأحرار، مهما حاول وحاولت الجهات التي تراهن عليه بتقويته بالأصوات والأعيان الذين جرى ضخهم في البام خلال 2016، فلن تجعله يصل إلى عدد المقاعد التي حصدها البام في آخر انتخابات تشريعية، وأن الحل هو إذابة الجليد بين البيجيدي والبام، حتى يكونا معا في حكومة 2021. كل شيء وارد في المغرب، ومثلما مر تحالف مجلس جهة طنجة بسلاسة، رغم وجود أصوات رافضة له داخل البيجيدي والبام، يمكن أن نمر إلى تحالف حكومي، ففي السياسة ليس هناك أصدقاء أو خصوم دائمون.