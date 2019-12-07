شنكر: بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني

أكّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، في حديث لقناة العربية انه بـ"إمكان ​الحكومة العراقية​ اعتقال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ وذلك بحسب قرار صادر عن ​مجلس الأمن الدولي​"، مؤكداً "عدم وجود امكانية للولايات المتحدة الاميركية لاعتقاله في العراق"، معتبراً "تدخل الاخير لاختيار رئيس حكومة في العراق أمر مرفوض".

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