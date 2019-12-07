المكتب السياسي لحركة حماس: منفتحون على الجميع في ملف الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية سهيل الهندي، "انفتاح الحركة على الجميع في ملف الانتخابات بما في ذلك القائمة المشتركة مع كل إنسان فلسطيني حر"، معتبراً أنه "من المهم أن يكون هناك إرادة لدى السلطة وفتح لانتخابات حرة ونزيهة"، معرباً عن "أمله بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسياً في وقت قريب للبدء بالعملية الانتخابية".
وفي تصريح صحفي اوضح الهندي أن "حماس ستتخذ قرارها سواء أكان المشاركة بقوائم مشتركة أو قوائم مع مستقلين أو مع فتح، في حال إصدار المرسوم"، مشدداً على ان "أحد شروط الحركة تجاه الانتخابات هو أن تشمل القدس وتشكيل المحكمة الدستورية لضمان نزاهة الانتخابات".
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