شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أمير قطر يحاول إنقاذ الخليفى من قضية الرشاوى بأى ثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه حال صدور أى اتهام من المدعى العام السويسرى ضد ناصر الخليفى، مدير شبكة بى إن سبورت القطرية، فى قضية رشاوى الفيفا، يحق للإنتربول الدولى أن يتخذ إجراءاته بشأن القبض على ناصر الخليفى وكل المتورطين فى تلك القضية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تميم بن حمد ، يضخ أموال ضخمة للغاية من أجل عدم توجيه أى اتهام إلى مسؤوليه فى قضية رشاوى الفيفا ، لافتا إلى أن حيل قطر فى الرشاوى كبيرة ومعروفة للغاية.

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ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى قطر تحاول بشتى الطرق تعطيل هذه القضية بحيث لا يصدر أى حكم فيها قبل بداية مونديال كأس العالم 2022، حيث إنه حال صدور أى حكم ضد ناصر الخليفى فإن هذا سيشويه صورة استضافة قطر للمونديال وسيؤثر على استضافتها للبطولة وهو ما يمثل أزمة كبيرة للدوحة.

وكانت الصحف العالمية، سلطت الضوء على فساد القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، حيث تحوم حوله عدد من قضايا الفساد، من ضمنها حقوق بث بطولات كرة القدم، واستضافة قطر كأس العالم.