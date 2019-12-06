لم يرافق النجم العالمي نيك جوناس، زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي حظيت فيه بتكريم خاص في ساحة جامع لفنا بمديتة النخيل.
وكان يتوقع الجمهور أن تحضر بريانكا رفقة نيك جوناس إلى المغرب، لكن ذلك لم يحدث، وقالت عنه ” لقد عاد لأمريكا .. أتمنى أن يعود معي مرة أخرى”.
وكان الثنائي الشهير قد احتفلا بمرور سنة على زواجهما قبيل حلول بريانكا شوبرا بالمغرب.
بريانكا شوبرا، كانت عروس “ساحة جامع لفنا” ليلة أمس الخميس، وقد حرصت على بداية كلمتها أمام الجمهور، بتوجيه التحية باللغة العربية، قبل أن تتسلم ذرع التكريم من يد الممثل المغربي عمر لطفي.
وتفاعل الجمهور الذي ملأ ساحة جامع لفنا مع النجمة الهندية، قبل أن يحضر عرض فيلمها “باجيراو ماستاني”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تتحدث عن سبب تخلف زوجها نيك جوناس عن مرافقتها للمغرب-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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