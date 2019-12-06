نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجة الممتازة والدرجات الدنيا. الدرجة الممتازة (الجولة 14) أخاء الناصرة (1-1) هبوعيل بيتح تيكفا أبناء اللد (2-1) بيتار تل أبيب بات يام هبوعيل أم الفحم (0-0) هبوعيل نوف هجليل مكابي بيتح تيكفا (4-2) الوحدة كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 11) شمشون كفر قاسم (4-0) مكابي يفنة الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 11) هبوعيل كفر كنا (1-0) هبوعيل مجدال هعيمك النادي الرياضي دبورية (2-0) هبوعيل هرتسليا هبوعيل باقة الغربية (1-1) النادي الرياضي حيفا هبوعيل إكسال (1-1) أبناء زلفة مكابي تسور شالوم (0-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء مكابي طمرة (1-0) مكابي كريات آتا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 12) بيتار رمات غان (1-2) هبوعيل قلنسوة بيتار بيتح تيكفا (1-2) شباب الطيبة شمشون أبناء الطيبة (3-2) مكابي بيتح تيكفا عيروني بيت دغان (3-0) هبوعيل كفر قاسم أبناء يافا (3-1) هبوعيل هود هشارون هبوعيل كفر برا (0-0) هبوعيل كريات أونو الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 12) النادي الرياضي ديمونا (6-1) شباب رهط بني إيلات (3-1) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 12) بيتار نهريا (2-0) أبناء الجولان والجليل Advertisements مكابي معلوت ترشيحا (0-2) أبناء كابول شباب سخنين (1-2) الأخوة كفر مندا شباب كفر كنا (4-1) أبناء نحف أبناء طوبا (1-2) شباب طمرة أخاء عكا (1-3) هبوعيل البعينة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 12) مكابي أم الفحم (2-1) هبوعيل صندلة مكابي نافيه شعنان (3-0) أبناء مصمص مكابي عرب النجيدات (1-0) أبناء جت المثلث أبناء كفر قرع (1-0) أخاء إكسال اتحاد أبناء باقة (1-1) هبوعيل رموت منشيه الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 9) هبوعيل شلومي (4-1) أبناء دير الأسد هبوعيل نهريا (1-5) هبوعيل دير حنا الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 11) مكابي يروحام (1-2) شباب الهواشلة مكابي أشكلون (8-1) هبوعيل رهط مكابي حورة (1-5) هبوعيل ماطيه يهودا الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 11) أبناء قلنسوة (7-1) مكابي كريات يام بيتار حيفا (3-1) هبوعيل دالية الكرمل الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 11) عيروني أريئيل (3-0) هبوعيل جلجولية هبوعيل برديسيا (3-1) نادي كرة قدم كفر قاسم هبوعيل أورنيت (3-3) أبناء الطيرة مكابي كفار يونة (2-0) شباب الطيرة

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