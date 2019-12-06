شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطم مروحية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
وقال الحرس الوطني الأمريكي: إن المروحية كانت تقوم برحلة فحص طيران عندما وقع الحادث، وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الواقعة.
وصرح المدير الإعلامي للحرس الوطني في مينيسوتا العقيد في الجيش الأمريكي جوي شاركي، بأن برج المراقبة في فقد الاتصال مع المروحية ظهر أمس.
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