الملك سلمان: مرتكب جريمة قاعدة فلوريدا الشنعاء لا يمثل السعوديين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

اتصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر له عن "تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين".



وتقدم الملك بتعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر الضحايا، وبتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة.

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وشدد العاهل السعودي في المكالمة مع الرئيس الأمريكي على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

وكشفت مصادر رسمية، أن منفذ حادث إطلاق النار الجمعة، في قاعدة عسكرية في مدينة بينساكولا في شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية قُتل برصاص قوات الأمن بعد أن قتل 3 وأصاب 7 آخرين، كان طالباً سعودياً متدرباً في الولايات المتحدة.د وأكد حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس جنسية منفذ الهجوم، موضحاً أنه تدرب في القاعدة الأمريكية.

وتضم قاعدة بينساكولا الجوية طاقماً عسكرياً من أكثر من 16 ألف شخص وأكثر من 7400 آلاف موظف مدني.

وقع حادث إطلاق النار بعد يومين من قتل أحد مشاة البحرية الأمريكية شخصين، وإصابة ثالث قبل الانتحار في قاعدة بيرل هاربور البحرية في ولاية هاواي.