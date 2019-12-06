خسارة لأبناء اللد والوحدة كفر قاسم بالدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق أبناء اللد بخسارة بيتية على يد بيتار تل أبيب بات يام بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدفين نظيفين، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية عشر ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 قلص أبناء اللد الفارق بهدف من نيران صديقة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أبناء اللد عند 9 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة القادم.

الوحدة كفر قاسم يخسر خارجيا

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خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته الخارجية أمام مكابي بيتح تيكفا برباعية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف سجله في الدقيقة 28.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 أضاف مكابي بيتح تيكفا هدفه الثاني، وفي الدقيقة 62 قلصّ اللاعب يردين كوهن الفارق بهدف لصالح الوحدة كفر قاسم، وفي الدقيقة 65 أحرز مكابي بيتح تيكفا الهدف الثالث، وفي الدقيقة 81 سجل اللاعب أحمد دراوشة الهدف الثاني لصالح الفريق القسماوي، وفي الدقيقة 85 حسم الفريق الخصم المباراة لصالحه بهدف رابع.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 21 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة القادم.