الإرياني : على المجتمع الدولي إدراك إستمرار إيران في تهريب الأسلحة للحوثيين

الجمعة 6 ديسمبر 2019

صورة ارشيفية

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن على المجتمع الدولي ادراك استمرار إيران في تهريب احدث الأسلحة العسكرية لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، رصدها (اليمن العربي)، "مصادرة البحرية الامريكية شحنة أسلحة ايرانية مكونة من كمية كبيرة من اجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للمليشيا الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الايراني في تهريب أسلحته للحوثيين لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والأمن الإقليمي والدولي" .

وأضاف "ان المليشيا الحوثية تسعى لتطوير قدراتها العسكرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة ايرانية الصنع، رغم ما تروج له من كلام عن التهدئة والسلام، وتوظيفها موانئ الحديدة كمنافذ للتهريب" .

وتابع "شحنة الاسلحة الايرانية تدحض مزاعم المليشيا الحوثية عن السلام، وتؤكد ان التهدئة في قاموسها مجرد مناورة سياسية وجرعة تخدير لكسب المزيد من الوقت وتعويض ما فقدته من مخزون بشري وأسلحة نوعية ومحاولة تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوة على الارض وهذا ما حصل في الحروب السابقة" .

وأكد أن المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن مطالبين بانقاذ الشعب اليمني من التدخل الايراني واتخاذ اجراءات حازمة لوقف تهريب الاسلحة الايرانية للمليشيا الحوثية، باعتبارها خرقا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية بشأن الأزمة في اليمن وفي مقدمتها القرار 2216 .