توقيف مطلوب بجرائم نقل سلاح وترويج وتعاطي مخدرات في محيط جزين

أوقفت دورية من ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​الجنوب​ المواطن علي.ج، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف وبلاغات بجرم نقل سلاح وذخائر حربية وترويج وتعاطي مخدرات، وبوشرت التحقيقات معه تحت اشراف ​القضاء​ المختص.

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