فرعون: المشكلة اليوم ليست حكومية فقط ولا خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية

رأى الوزير السابق ​ميشال فرعون​، أنّ "الأزمة اليوم ليست حكوميّة فقط، وهناك غياب لخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المشكلة اليوم يجوز أن تتفاقم إذا كانت هناك أخطاء سياسيّة، ويجوز أن تتحسّن قليلًا إذا هناك حلول سياسيّة".

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