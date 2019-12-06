استنكرت نائب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​، "الاعتداء الاخير الذي طال المكتب التربوي للتيار في قضاء ​كسروان​"، معتبرةً ان "​العنف​ لا يولد سوى العنف". وخلال زيارة تفقدية للمكتب، أكدت خريش ان "هذا العمل يهدف الى التخريب والى توتير الاجواء في البلاد في ظل ما تعيشه من اوضاع دقيقة"، مطالبةً "​الاجهزة الامنية​ المسارعة في اجراء التحقيقات اللازمة لتباين الفاعلين"، مشيرةً الى "ضرورة وجود مساحة للحرية في ​لبنان​ بحيث يسمح لكل شخص بالتعبير كما يريد".

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كانت هذه تفاصيل خبر خريش حول الاعتداء على مكتب الوطني الحر بكسروان: العنف لا يولد الا العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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