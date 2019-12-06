LBC: تنسيق أمني لمنع قطع الطرقات المؤدية إلى قصر بعبدا الاثنين المقبل

لفتت مصادر أمنية لقناة الـ"LBC" إلى أن "هناك تنسيقا أمنيا لمنع ​قطع الطرقات​ المؤدية إلى ​قصر بعبدا​ الاثنين المقبل تزامنا مع ​الاستشارات النيابية​ الملزمة".

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