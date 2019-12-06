شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. مخيم مكافحة العمى والعيون يجري 325 عملية والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements أجرى المخيم الطبي المجاني الـ 59 لمكافحة العمى وأمراض العيون الذي أقيم بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، 325 عملية لإزالة المياه البيضاء وزرع العدسات للممرضى.

وبحسب وكالة "سبأ" تولى تنفيذ المخيم مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت. وذكر مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم، أن المخيم استهدف إجراء الفحوصات لعدد 25 ألف حالة، وأجرت العمليات لنازحي الحديدة والوازعية والمخا وحيس والتحيتا، إضافة إلى 30 لاجئاً ارتيرياً.

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