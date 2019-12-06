- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار في حفل زفاف يقتل 11 بينهم 5 أطفال والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
مكان الانفجار
قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الجمعة، إن 11 شخصا، من بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز في حفل زفاف في مدينة سقز غرب إيران.
وذكرت الوكالة بأن 36 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في قاعة الاحتفال، ومن بينهم 3 في حالة خطرة تهدد حياتهم.
وقال شهود عيان إن الانفجار حدث بعد تسرب الغاز من أنبوب خاص بنظام التدفئة في المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. انفجار في حفل زفاف يقتل 11 بينهم 5 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.