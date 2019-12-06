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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول رد من الخارجية الروسية على العقوبات الأمريكية الأخيرة والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخارجية الروسية
تعهدت موسكو بالرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد شركات وأفراد روس، معتبرة أن الإجراءات التقييدية الجديدة "مسيسة" وتندرج في سياق حملة دعائية تخوضها الولايات المتحدة ضد روسيا.
جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية حول توسيع واشنطن، أمس الخميس، لقائمة عقوباتها ضد روسيا بإدراج 17 فردا و7 كيانات روسية بتهمة ممارسة نشاط سيبراني خبيث يضر المصالح الأمريكية.
واعتبرت الخارجية الروسية أن الخطوة الأمريكية جزء من سياسة واشنطن الهادفة للضغط على موسكو من خلال العقوبات، مضيفة: "من الواضح أن تلك الاتهامات مسيسة".
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