مقتل جنود أميركيين بتحطم "بلاك هوك"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة أميركية من طراز بلاك هوك - أرشيفية

وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث. ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة، لكن حاكم مينيسوتا قال في إفادة صحفية إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف والز "عند الساعة 14:00 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا من طراز بلاك هوك يو إتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: التضحية بآلاف الحيوانات في مهرجان هندوسي تثير سخطاً كبيراً احتشد عشرات الآلاف من الهندوس المتدينين في معبد في جنوب مدينة نيبال والتي تقع في جنوب شرق آسيا بين الهند والصين، وضحّوا بآلاف الحيوانات والطيور، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعا من قبل نشطاء معنيين بحماية حقوق الحيوان. وتصف المنظمات المعنية هذه الطقوس الدينية بالـ"قاسية" والـ"شنيعة". ويتم إحياء الاحتفال كل خمس سنوات في معبد غادماي في بارا في جنوب نيبال، وهو يعد أكبر عملية ذبح جماعية يشهدها العالم. ويقوم نشطاء حقوق الحيوان بالعديد من الحملات في محاولة لمكافحة هذه الظاهرة وإنهائها. في العام 2016 قالت المحكمة العليا في نيبال إنه يجب حظر هذه الممارسات، ودعت الحكومة للاجتماع وإقرار قانون يضع حدا لهذه التضحيات. ومقارنة بالسنوات الماضية، قالت السلطات المحلية إن عدد الحيوانات التي تم التضحية بها هذا العام أقل بسبب حملات التوعية. يعتقد المضحون أن أعمالهم هذه تجسد الآلهة الهندوسية للقوة "كالي" التي تجلب لهم الحظ والازدهار. حوالي 80 ٪ من سكان المدينة البالغ عددهم 30 مليون نسمة هم من الهندوس والعديد منهم يقومون بهذه التضحية لإرضاء الآلهة خلال المهرجانات. هذا ويسافر الآلاف من المصلين أيضاً من الهند للتضحية أيضا بالحيوانات في المهرجان. للمزيد على يورونيوز: المحكمة العليا في الهند تسمح ببناء معبد هندوسي في موقع دمر فيه مسجد سابقا شاهد: الهندوس يحيون مهرجان ميلاد الإله غانيش في الهند مسلمو الهند قلقون مع إقتراب إصدار حكم بشأن مسجد هدمه هندوس Euronews (Ar)

إردوغان يعلن موافقة تركيا على خطة الناتو شريطة الحصول على دعم الحلفاء وافقت تركيا على خطة دفاع حلف الناتو لدول البلطيق وبولندا بعد أن طالبت بعض دول الحلفاء بدعمها، بحسب ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس. وقال أردوغان إنه لا يجب على الحلفاء التخلي عن أنقرة في حربها ضد الإرهاب. وكانت وكالة رويترز قد أوردت الأسبوع الماضي أن تركيا ترفض دعم خطة الدفاع التي يرفعها الحلفاء ما لم يقدموا الدعم لأنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا خاصة بعد سحب الولايات المتحدة دعمها لخطة دفاعية منفصلة لتركيا. وقال إردوغان قبل القمة إن أنقرة ستعرقل خطة الناتو حتى يصنف الحلفاء الجماعات الكردية على انها إرهابية في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. اقرأ أيضا على يورونيوز: كوريا الشمالية: ترامب سيطرح تحدياً خطيراً إذا استخدم"رجل الصواريخ" مجدداً إلى أي مدى سيؤثر الإضراب في فرنسا على الرئيس ماكرون أوروبياً ودولياً؟ بغياب الدول العربية.. ما هي البلدان المتفوقة عالميا من حيث نُظم التعليم؟ وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ قد أعلن في نهاية القمة أن الحلفاء لم يناقشوا ملف وحدات حماية الشعب وأن تركيا رفعت الحظر عن الخطة. وفي حديثه للصحفيين في لندن بعد قمة الناتو، حيث عقد زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات منفصلة حول سوريا ، قال إردوغان إن الزعماء الأربعة سيجتمعون مرة أخرى في اسطنبول في فبراير/ نيسان المقبل لمناقشة القضية، مضيفا أن الزعماء الأربعة وافقوا على إجراء محادثات مرة واحدة على الأقل كل عام من الآن فصاعدًا. Euronews (Ar)

شاهد: ابتكار طريقة "رحيمة" لإنتاج كبد البط المسمن - فواغرا في سابقة من نوعها تمكن علماء فرنسيون من التوصل لطريقة "رحيمة" من أجل إنتاج ما يعتبر واحد من أفخر الأطباق الفرنسية: كبد البط المسمّن - فواغرا . لقرون عديدة قام المزارعون في فرنسا بحقن الطعام بشكل مباشر عن طريق الفم في معدة البط والإوز لتسمينها وانتاج الكبد المسمن، وهي طريقة تقليدية طالما اعتبرها الكثيرون بأنها قاسية وتسبب الألم للحيوانات، وتسببت بحظر هذه المادة في العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا. لكن يبدو أن طريقة مخبرية جديدة ستضع حدا لمعاناة هذه الطيور في المزارع، حيث توصل فريق من الخبراء في معامل أبحاث "آفيويل Aviwell" إلى طريقة طبيعية لإنتاج الفواغرا، وتعتمد هذه الطريقة على بكتيريا طبيعية تعيش في أمعاء الإوز والبط، وتنشط هذه البكتريا أثناء موسم هجرة الطيور، حيث تدفع بها لاستهلاك كميات من الطعام تزيد عن حاجتها الطبيعية. اقرأ أيضا: صادرات الأجبان الفرنسية الشهيرة تواجه خطراً كبيراً مع تهديدات ترامب الجمركية شاهد: نيويورك تحظر بيع وجبات كبد البط والإوز يقول الباحث الفرنسي ريمي بورسلان إن الفريق استطاع بهذه الطريقة تسمين البط ليصل وزن كبدها إلى ما بين 300 و 400 غرام، وبالمقارنة يبلغ وزن كبد البط المسمن بالطريقة التقليدية حوالي الكيلوغرام، لهذا تتطلع الشركة للتوجه بشكل مبدئي للسوق الأوروبية والأمريكية، حيث سيكون بإمكان الفرنسيين أيضا الحصول عليها. Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

فيديو مقدم من يورو نيوز

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وتابع: "أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة".

وكان الحرس الوطني لمينيسوتا قال على تويتر في وقت سابق إنه فقد الاتصال بالطائرة حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.