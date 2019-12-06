وفاة 57 شخصا بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

وكالات- قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى 57 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق سفينة من غامبيا قبالة ساحل موريتانيا مساء أمس الأربعاء 4 ديسمبر 2019 وعلى متنها نحو 150 مهاجرا.

وكان الممر البحري المحفوف بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى أوروبا ذات يوم طريقا رئيسيا للمهاجرين الساعين للحصول على فرص عمل وحياة أفضل. ويعد الحادث واحدا من أكثر الحوادث المأساوية منذ أن قلّت المحاولات عندما كثفت إسبانيا الدوريات في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة على تويتر: “تقول السلطات الموريتانية إن ما يصل إلى 57 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها…”.

وأضافت: “الناجون أبلغوا طاقم المنظمة الدولية للهجرة بأن السفينة غادرت غامبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها ما لا يقل عن 150 شخصا”.