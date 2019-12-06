برشلونة يضع خطة لضم خليفة سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني وضع خطة جديدة، من أجل التعاقد معه نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن إدارة برشلونة ترى أن مارتينيز هو اللاعب المناسب لخلافة لويس سواريز في خط هجوم البارسا.

وأوضحت أن إنتر ميلان يتمسك بخدمات لاوتارو، لكن برشلونة ينوي إغراء الفريق الإيطالي ببطاقة أرتورو فيدال الذي يرغب أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري في ضمه.

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كما سيلعب فيدال دورًا مهمًا في تقليل سعر صفقة لاوتارو مارتينيز، التي قد تتخطى الـ100 مليون يورو.

وتتوقف الخطة على أن يتأجل رحيل فيدال إلى نهاية الموسم، لأنه من الصعب أن يوافق إنتر على السماح بترك مارتينيز في كانون الثاني/يناير المقبل.

وسبق أن صرح فيدال بأنه قد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب حصوله على عدد قليل من دقائق المشاركة هذا الموسم مع برشلونة.