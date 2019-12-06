تشيلسي الإنجليزي يزاحم ريال مدريد على نجم دورتموند الألماني

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي على خط الأندية المتنافسة لضم نجم بروسيا دورتموند الألماني، اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تعزيز خطه الأمامي.
فبعد لفربول، برشلونة، ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي عن رغبته القوية من تعزيز صفوفه، شهر يناير المقبل، بالنجم الإنجليزي الشاب، الذي يعتبر واحد من أبرز المواهب في العالم.
وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الجمعة، فإن تشيلسي يستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم لإدارة نادي دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات الموهوب، الذي سبق له وأن جاور مانشستر سيتي.
جدير ذكره، أن إدارة دورتموند، التي دخلت في أزمة مع اللاعب في فترة سابقة، لا تمانع في بيعه شهر يناير المقبل، في حال ما توصلت بعرض مالي مناسب.
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