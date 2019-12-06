أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ،كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول خلال ​النهار​ الى غائم مع ​تساقط امطار​ متفرقة تشتدّ غزارتها احياناً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية ( نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 متر وما فوق.