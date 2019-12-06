أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ،كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها احياناً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
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