الإنماء والإعمار: معلومات نيويورك تايمز عن عقود النفايات مغلوطة

أوضح مجلس الانماء والاعمار في بيان أن "بعض وسائل الاعلام اللبنانية نقلت معلومات وأرقاما عن عقود النفايات الصلبة مستقاة من مقال نشرته أخيرا صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكد أن "هذه الصحيفة وجهت، قبل نشر مقالها، أسئلة محددة الى مجلس الانماء والاعمار وزودها المجلس بإجابات خطية، وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت الصحيفة إجابات المجلس الموثقة وأوردت معلومات مختلفة مغلوطة وغير معروفة المصدر تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي".
وأوضح أنه "سيدعو الصحيفة التي نشرت المقال الى نشر اسئلتها وأجوبته كي يتسنى للرأي العام ولوسائل الاعلام مقارنتها مع المعلومات الواردة في مقال الصحيفة".
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