محتجون اعتصموا أمام دوائر عامة في حلبا وأقفلوها

إنطلق محتجون من الحراك الشعبي من خيمة إعتصام حلبا وبدأوا جولتهم بالإعتصام أمام الدوائر والمؤسسات التالية في مدينة حلبا: المالية ومصلحة المياه والعقارية والمساحة و"أوجيرو" ومركز وزارة العمل والريجي ومركز التعليم المهني والتقني والتنظيم المدني ومؤسسة كهرباء لبنان في حلبا، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي و"بحكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتعمل على إنقاذ الوضع الإقتصادي والمعيشي من الإنهيار". ثم طلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها.
وبعد الإنتهاء من جولتهم، أكدوا أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية "للضغط حتى تحقيق المطالب".
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