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محتجون اعتصموا أمام دوائر عامة في حلبا وأقفلوها

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إنطلق محتجون من ​الحراك الشعبي​ من خيمة ​إعتصام​ حلبا وبدأوا جولتهم بالإعتصام أمام الدوائر والمؤسسات التالية في مدينة حلبا: المالية ومصلحة ​المياه​ والعقارية والمساحة و"​أوجيرو​" ومركز ​وزارة العمل​ و​الريجي​ ومركز ​التعليم المهني والتقني​ و​التنظيم المدني​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ في حلبا، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي و"بحكومة مستقلة تحارب ​الفساد​ وتعيد ​الأموال المنهوبة​ وتعمل على إنقاذ الوضع الإقتصادي والمعيشي من الإنهيار". ثم طلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها.

وبعد الإنتهاء من جولتهم، أكدوا أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية "للضغط حتى تحقيق المطالب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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