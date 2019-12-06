محتجون اعتصموا أمام دوائر عامة في حلبا وأقفلوها

إنطلق محتجون من ​الحراك الشعبي​ من خيمة ​إعتصام​ حلبا وبدأوا جولتهم بالإعتصام أمام الدوائر والمؤسسات التالية في مدينة حلبا: المالية ومصلحة ​المياه​ والعقارية والمساحة و"​أوجيرو​" ومركز ​وزارة العمل​ و​الريجي​ ومركز ​التعليم المهني والتقني​ و​التنظيم المدني​ و​مؤسسة كهرباء لبنان​ في حلبا، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي و"بحكومة مستقلة تحارب ​الفساد​ وتعيد ​الأموال المنهوبة​ وتعمل على إنقاذ الوضع الإقتصادي والمعيشي من الإنهيار". ثم طلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوها.

وبعد الإنتهاء من جولتهم، أكدوا أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية "للضغط حتى تحقيق المطالب".