عمد متظاهرون منذ الصباح الباكر الى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية لا سيما الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما، ولكن عناصر الجيش منعتهم وعمدت الى فتحها.
وسجلت حركة السير في شوارع المدينة اجواء طبيعية، وفتحت المدارس والجامعات والمعاهد والثانويات والمؤسسات العامة والخاصة والدوائر الحكومية ابوابها امام الطلاب ومراجعات المواطنين، ولكن بعض المتظاهرين تجمهروا امام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والمؤسسات الرسمية ومنعوا الطلاب والموظفين من دخول صفوفهم ومكاتبهم، خصوصا دائرة المالية وشركة كهرباء قاديشا وسنترال المدينة.
وتشهد ساحة النور تجمعا لعدد من الطلاب والناشطين الذين يعقدون حلقات حوارية في الخيم، وتقوم ورش البلدية بالتعاون مع الناشطين بتنظيف ساحة النور ولم النفايات، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي ووحدات الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون في طرابلس منعوا الموظفين من دخول دائرة المالية وشركة كهرباء قاديشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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