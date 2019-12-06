برشلونة ينتظر نبأ سعيدا في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني بانتظار نبأ سعيد في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، والمقررة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تعافي الظهير الأيسر جوردي ألبا من الإصابة يسير بشكل مبشر للغاية.

وأشارت إلى أن اللاعب من المنتظر أن يعود للمشاركة في عدد من الدقائق أمام ريال سوسييداد بالليغا، كي يكون جاهزًا بشكل كامل للكلاسيكو.

وأوضحت أن جونيور فيربو لم يعط الأمان للمدرب إرنستو فالفيردي على الجهة اليسرى، ولذلك يأمل الأخير في استعادة خدمات ألبا سريعًا.

وفيما يتعلق بإصابة الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، فإن احتمالية مشاركته في الكلاسيكو صعبة، لأن موعد عودته يأتي قبل المباراة بـ3 أيام فقط بعد قضاء 5 أسابيع من التعافي.