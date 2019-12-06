برلمانى يطالب بإصدار قانون تنظيم الفتوى للتصدى للمواقع والصفحات المتطرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لمواجهة المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تروج لفتاوى متطرفة وشاذة. وقال الزنط لـ"الخليج 365"، إن هناك صفحات مجهولة ومواقع تابعة لجماعات إرهابية متطرفة تصدر فتاوى تدعو وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب وإثارة البلبلة فى المجتمع، مؤكداً ضرورة صدور قانون تنظيم الفتوى للتصدى لهذه المواقع والصفحات. كما طالب عضو مجلس النواب بإغلاق هذه المواقع والصفحات التى تحرض ضد الدولة، وتهدد أمن وسلم المجتمع، وتفعيل أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

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