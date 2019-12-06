نيبينزيا: لدينا مع أميركا آفاق جيدة للتعاون ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

أكد ممثل ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​ أن لدى ​موسكو​ و​واشنطن​ آفاق جيدة للتعاون ضمن ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أن موسكو تتعاون مع واشنطن في الأمم المتحدة يوميا، مؤكدا أن موسكو تتعاون مع واشنطن 24 على ساعة على مدار 365 يوما لهذا، "الحديث فقط عن آفاق غير منطقي لان التعاون قائم بالفعل بنشاط وبشكل وثيق مع ​الولايات المتحدة​".