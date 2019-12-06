أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن لدى موسكو وواشنطن آفاق جيدة للتعاون ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح نيبينزيا أن موسكو تتعاون مع واشنطن في الأمم المتحدة يوميا، مؤكدا أن موسكو تتعاون مع واشنطن 24 على ساعة على مدار 365 يوما لهذا، "الحديث فقط عن آفاق غير منطقي لان التعاون قائم بالفعل بنشاط وبشكل وثيق مع الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: لدينا مع أميركا آفاق جيدة للتعاون ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.