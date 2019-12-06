الشرطة الهندية تقتل 4 متهمين باغتصاب جماعي وقتل طبيبة بيطرية

قتلت شرطة ولاية تيلانغانا الهندية جميع المتهمين الأربعة في جريمة اغتصاب جماعي وقتل طبيبة بيطرية شابة وذلك في مواجهة مع ​الشرطة​ قرب بلدة "شادناغار" الهندية.

وقُتل المتهمون في وقت مبكر من صباح الجمعة عندما حاولوا الفرار أثناء اصطحابهم إلى مكان الحادثة بالقرب من بلدة "شادناغار"، على بعد حوالي 50 كم من حيدر أباد، بحسب وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية.

وكانت طبيبة بيطرية في منتصف العشرينيات من عمرها تعرضت في مدينة حيدر أباد الجنوبية لاغتصاب جماعي على أيدي أربعة أشخاص قبل أن يحرقوا جثتها في الـ27 من تشرين الثاني الماضي.

وكان المتهمون الأربعة رهن الاحتجاز القضائي في سجن شيرلابالي المركزي في حيدر أباد.

واندلعت احتجاجات منددة بحادث الاغتصاب في مدن في أنحاء الهند، الاثنين الماضي، وطالب المحتجون بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.