مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في ولاية فلوريدا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 أشخاص وأصيب أخر الجمعة في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومسلحين حاولوا السطو على متجر لبيع المجوهرات في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقال مسؤول محلي، إن متجر مجوهرات اقتحمه مسلحين وسرقوه قم استولوا بعدها على سيارة مصفحة وحاولوا الهرب. وأضاف أن الشرطة طاردت المجرمين وحدث تبادل إطلاق نار أسقط فيها 4 قتلى بينهم المجرمين.

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