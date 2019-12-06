بريانكا شوبرا في “جامع لفنا”.. وجهت التحية للجمهور المغربي بالعربية-فيديو

حظيت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا ، مساءاليوم الخميس، بتكريم أمام الجمهور المغربي بساحة جامع لفنا الشهيرة بمراكش، ضمن فعاليات الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم.

وحرصت بريانكا شوبرا، في بداية كلمتها أمام الجمهور، بتوجيه التحية باللغة العربية، قبل أن تتسلم درع التكريم من يد الممثل المغربي عمر لطفي.

وتفاعل الجمهور الذي ملأ ساحة جامع لفنا مع النجمة الهندية، قبل أن يحضر عرض فيلمها “باجيراو ماستاني”

وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في مراكش، للمشاركة في للمهرجان الدولي للفيلم، بعد حضرت له سنة 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية.