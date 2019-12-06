حظيت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا ، مساءاليوم الخميس، بتكريم أمام الجمهور المغربي بساحة جامع لفنا الشهيرة بمراكش، ضمن فعاليات الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم.
وحرصت بريانكا شوبرا، في بداية كلمتها أمام الجمهور، بتوجيه التحية باللغة العربية، قبل أن تتسلم درع التكريم من يد الممثل المغربي عمر لطفي.
وتفاعل الجمهور الذي ملأ ساحة جامع لفنا مع النجمة الهندية، قبل أن يحضر عرض فيلمها “باجيراو ماستاني”
وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في مراكش، للمشاركة في للمهرجان الدولي للفيلم، بعد حضرت له سنة 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا في “جامع لفنا”.. وجهت التحية للجمهور المغربي بالعربية-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.