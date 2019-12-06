حمدوك: النظام السابق هو من دعم الإرهاب وليس السودانيون

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إنه يجب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي له، إن النظام السابق هو من دعم الإرهاب أما السودانيون لم يدعموه قط.

حمدوك من واشنطن: عهد الإخوان انتهى والسودانيون انتصروا



وأكد أن وجوده في الولايات المتحدة على مدار الأيام الماضية مهم للغاية، وكان فرصة لعرض قضيتنا ومشاركة رؤيتنا.

وتابع حمدوك، أن أبرز أهداف المرحلة الانتقالية إنهاء حالة الحرب وحالة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

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وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته مستمرة في هدفها الرامي إلى تعزيز الاقتصاد وإنعاشه وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار حمدوك إلى أن السودان أعطى للعالم أملًا جديدًا في كيفية معالجة قضايا المنطقة.

ويوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "يسرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عاما".

ووصف بومبيو هذه الخطوة بأنها "تاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء القرار الأمريكي بالتزامن مع زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن؛ حيث أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية.

والخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، قانونا جديدا يهدف إلى تفكيك نظام الإخوان الإرهابي وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة لثلاثين عاما ماضية قضاها في سدة الحكم.