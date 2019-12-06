نتانياهو: هناك اتصالات جارية للتوصل لتهدئة طويلة المدى مع حركة حماس في غزة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن أن "هناك اتصالات جارية للتوصل لتهدئة طويلة المدى مع ​حركة حماس​ في غزة"، مشيراً إلى "إننا نعمل على ذلك وهناك إمكانية وربما فرصة لتعزيز ذلك" مشيراً إلى أن "حماس"لن يعترفوا بنا، ولن نعترف بهم، نعمل على التهدئة، وهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من التخلص منا".

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