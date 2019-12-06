بومبيو يرفض تقرير الديمقراطيين بشأن عزل ترامب: خاطئ بشكل كامل

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "رفض تقريرا أصدرته الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي حول التحقيق في إمكانية عزل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، واصفا الوثيقة بـ"الخاطئة تماما".

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