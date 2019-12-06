حزب التوحيد: على المجتمع الدولي دعم موقف الصين لحماية سيادتها الدولية

إستنكر ​حزب التوحيد العربي​ "قرار ​الكونغرس الأميركي​، ما يسمّى بمشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في ​هونغ كونغ​ لعام 2019"، متجاهلاً "الإحتجاج الشديد والمعارضة القوية من الحكومة ​الصين​ية". وفي بيان له، اعتبر الحزب أن "مشروع القانون الأميركي المتعلق بهونغ كونغ يشكّل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية وانتهاكاً شديداً للقوانين الدولية وقواعد العلاقات الدولية"، داعياً "​المجتمع الدولي​ إلى دعم موقف الصين وجهودها لحماية سيادتها الدولية والحفاظ على مصالحها التنموية".

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