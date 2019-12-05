رادارات إسرائيلية في منظومة الدفاع التشيكيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرمت وزارة الدفاع الإسرائيلية اتفاقا مع نظيرتها التشيكية اليوم، الخميس، لبيعها أنظمة رادار تستخدم في منظومة القبة الحديدية الدفاعية الإسرائيلية.

وسيتم تثبيت الرادارات في منظومة الدفاع الجوي التشيكية التي ستستخدم منصات إطلاق الصواريخ الموجودة لدى براغ، وفق متحدث باسم الوزارة.

والرادارات المستخدمة للمراقبة الجوية والدفاع "ستكون متوائمة مع أنظمة القيادة والمراقبة التشيكية ولدى حلف شمال الأطلسي"، وفق بيان للوزارة.

وقالت إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في براغ، تبلغ قيمته نحو 125 مليون دولار. وسيكون التسليم بين 2021 و2023.

وقال وزير الدفاع التشيكي، لوبومير متنار، إن شراء المنظومة هو أحد "مشاريع التحديث الرئيسية" للقوات المسلحة التشيكية.

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وقال إن الاتفاق سيساعد في إطلاق "عملية إنهاء اعتمادنا على المعدات الروسية القديمة وفي نفس الوقت حيازة أنظمة حديثة تم اختبارها في المعارك، من شريك استراتيجي".

وقامت شركة "رفائيل" للأنظمة الدفاعية المتقدمة (رافايل ادفانسد ديفنس سيستمز) الإسرائيلية بتطوير منظومة القبة الحديدية بتمويل أميركي.

والمنظومة مصممة لاعتراض صواريخ وقذائف مدفعية تطلق من مسافة أربعة إلى 70 كلم.

ويقوم سلاح الجو الإسرائيلي بتشغيل المنظومة منذ 2011 واعترض مئات الهجمات الصاروخية من غزة وسورية.