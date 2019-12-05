- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1.7 تريليون دولار قيمة أرامكو السوقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
تمكنت أرامكو السعودية للنفط من جمع 25.6 مليار دولار من المستثمرين في إطار الاكتتاب العام، ما يعني تقييمها بـ 1.7 تريليون دولار، حسب ما أعلن مصدران مقربان من الملف، اليوم الخميس.
وحسب المصادر، ستطرح أسهم أرامكو في بورصة الرياض بأسعار تبدأ من 32 ريال سعودي، ما يجعل قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، ويجعلها أكبر شركة على الإطلاق، ما يعني أن اكتتاب أرامكو تخطى 25 مليار دولار التي جنتها مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية عندما دخلت البورصة في نيويورك في 2014.
وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية "تداول" في 12 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، بـ32 ريالاً سعودياً للسهم (8.53 دولار)، وكان النطاق السعري الذي حددته المجموعة للسعر يتراوح بين 30 ريالاً سعودياً (8 دولارات) و 32 ريالاً سعودياً (8.5 دولارات).
والاكتتاب العام لأرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.7 تريليون دولار قيمة أرامكو السوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.