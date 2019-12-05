مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصاً أقدم على سرقة محصولي زيتون وصنوبر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 17/11/2019 وفي بلدة بتدّين اللقش – جزين، أقدم مجهول على سرقة محصول يوم كامل من قطاف الزيتون جاهز وموضّب في أكياس، وذلك أثناء قيام المزارع بنقله من داخل الحقل الى جانب الطريق العامّ تمهيداً لنقله الى المعصرة. وفي حادثة مشابهة، أقدم مجهول بتاريخ 30/11/2019 على قطع شريط شائك لعقار مصوّن، ودخل وسرق محصولاً من أكواز الصنوبر الموضبّة داخل أكياس تمهيداً لنقلها الى كسّارة الصنوبر".

وأوضحت أنه "نتيجةً للمتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد السيارة المستخدمة في عمليتي السّرقة وهي من نوع"Kia Rio"، كما توصلت الى تحديد هويّة السائق وهو لبناني من مواليد 1982. وبتاريخ 1/12/2019، وبعد عمليات الرصد والتعقب، جرى توقيفه وضبطت السيارة في بلدة عبرا -صيدا، وبتفتيش الآلية عثرَ على: /4/ غ. من ​حشيشة الكيف​، سكينـ دفتر ورق لفّ. وقد سلّم الموقوف الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختصّ".