كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج.. مسلمون يوزعون نسج مجانية من القرآن في أعقاب حرق المصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم ثلاث منظمات إسلامية في النروج بتوزيع نسخ مجانية من القرآن على النرويجيين في محاولة لمنع حالات حرق القرآن في المستقبل، وذلك في أعقاب الضجة التي أحدثتها المحاولة الأخيرة لإشعال النار في الكتاب المقدس للإسلام.

وكما ذكرت صحيفة فارت لاند، تنوي الجمعية النرويجية للفنون والثقافة الإسلامية وجمعية الأدب الإسلامي ومسجد منهج القرآن في أوسلو توزيع ما مجموعه 10 آلاف نسخة من القرآن الكريم في عدة مواقف في العاصمة النرويجية وربما بيرغن، ثاني أكبر مدينة في النرويج، التي ينظر إليها في بعض الأحيان كعاصمة ثقافية للأمة،

وحسب الصحيفة، سيتم تمويل توزيع القرآن من قبل المنظمات الثلاث، بالإضافة إلى تبرعات الأفراد. ويهدف هذا الإجراء إلى الرد على حرق القرآن من قبل منظمة أوقفوا أسلمة النرويج (SIAN) خلال مظاهرة في كريستيانساند منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حمزة أنصاري، عضو مجلس إدارة مسجد منهاج القرآن النرويجي الباكستاني في أوسلو لصحيفة فارت لاند: "أعتقد أن الكثير من الناس لديهم فضول حول ما يحتويه القرآن وما يمثله المسلمون. نأمل أن يساعد هذا المشروع في إزالة الغموض عن محتوى القرآن".

ووفقًا لجمعية الأدب الإسلامي، فإن القرآن يعلم كيفية "إظهار الحب ونشر المعرفة"، ولهذا السبب يُنظر إليه على أنه وسيلة فعالة ضد "الكراهية والعنصرية".

وعلى نحو طارئ، طرحت فكرة مماثلة من قبل وزير الثقافة العمالية السابق هادية طاجيك، أول مسلمة تعمل في الحكومة النرويجية. في العام 2014، في أوج ما يسمى بـ "الخلافة"، اقترحت إعطاء الشباب المسلم القرآن قبل أن يصل المتطرفون إليهم.

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أثار حرق القرآن، في الآونة الأخيرة، من قبل النشطاء المناهضين للإسلام، والذي نتج عنه اشتباكات واعتقالات عنيفة، نقاشًا على الخط الفاصل بين الكراهية الدينية وحرية التعبير وأثار صدمة في المجتمع الإسلامي المتنامي في النرويج، وأثار جدلاً حارًا بشأن الحدود بين حرية التعبير والكراهية الدينية.

بينما جادل البعض بأن مثل هذه الأفعال كانت مدمرة، جذبت موازاة تاريخية مع كريستلناخت عام 1938، عندما نفذ النازيون مذابح ضخمة ضد اليهود، وآخرون، بمن فيهم وزير العدل يوران كالمير، أصر على أن حرق القرآن كان مغطى بالفعل بحرية التعبير، واقترح أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها لأنها تتدخل لوقف الحريق.

وفي الوقت نفسه، أرسل حرق القرآن تموجات في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مع إصدار تركيا وباكستان وإيران إداناتهم الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحراق العلم النرويجي خلال مظاهرة في كراتشي، في حين تم إجراء دعوات لمقاطعة ونبذ النرويج على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعهدت حركة "أوقفوا ألمة النرويج"، وهي منظمة تأسست في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لوقف انتشار الإسلام، بإعادة تنظيم عملية حرق القرآن، مؤكدة أنها كانت تفضل النقاش.

يشكل المسلمون حاليًا حوالي 5.7 في المائة من سكان النرويج بسبب الهجرة الجماعية في العقود الأخيرة.

في العام 2013، تم إنجاز أول ترجمة كاملة للقرآن في النرويج. وفقًا لعقيل قادر من جمعية الفنون والثقافة النرويجية المسلمة، فإنه يحتوي على تفسيرات تستند إلى العالم الحديث "بأسلوب تفسيري فريد".