النشرة:توقيف شخص واصابة عدد من الجرحى اثرمحاولة الجيش فتح الطريق بصيدا

افاد "مراسل" ​النشرة​ في صيدا ان ​الجيش اللبناني​ اوقف الناشط أيمن مروّة من حراك صيدا أثناء قطع الطريق عند محلة الأولي بالمدينة، فيما ادى الاحتكاك بين الجهتين الى سقوط عدد من الجرحى.



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