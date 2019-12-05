أوضح مستشار وزيرة الطاقة داني سماحة في حديث تلفزيوني أنه "هناك بعض الشركات طلبت تمديد مناقصة شراء الوقود لتحضير أوراقها وهذا ما حصل"، ونحن نتمى ان يكون هناك مشاركة أكبر في المناقصة الاسبوع المقبل".
ورأى انه "لدى الدولة اليوم القدرة على استيراد البنزين تمامًا كما تستورد المازوت وهي "لا تضارب" على الشركات لأن السعر موحد وبالتالي سعر الصفيحة لن يتغيّر".
وشدد على انه "هدفنا مع منشآت النفط تأمين المحروقات للمواطن وهذا ما نعمل عليه". وقال: "وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أكدت منذ اليوم الأول للأزمة ان لا زيادة على جدول تركيب الاسعار ولن يتم تحميل المواطن أي اعباء اضافية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بستاني: سعر صفيحة البنزين لن يتغيّر ولن يتم تحميل المواطن أي اعباء اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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