شكرا لقرائتكم أميركا تفقد طائرة بدون طيار في أجواء ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ليل الجمعة، فقدان طائرة بدون طيار فوق العاصمة الليبية طرابلس. وقال البنتاغون إنه فتح تحقيقا حول اختفاء الطائرة في الأجواء الليبية.

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