كورين سيبقى "محايدا" في حال اجراء استفتاء ثان حول بريكست









اسماء السيد - لندن: قال زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن الجمعة إنه سيبقى "محايدًا" في حال إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يريد تنظيمه إذا تولى السلطة نتيجة انتخابات الشهر المقبل.

وتابع خلال نقاش بثته قناة بي بي سي "سأتخذ موقفا محايدا كرئيس للوزراء حتى أتمكن من تنفيذ النتيجة بمصداقية وجمع بلدنا سويا بدلا من متابعة نقاش لا ينتهي حول الاتحاد الأوروبي وبريكست".

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ويعتبر هذا اوضح موقف لزعيم حزب العمال الذي تعرض لانتقادات شديدة لرفضه تحديد خياره في حال اجراء استفتاء ثانٍ.

وقال إن "دوري ودور حكومتنا سيكون ضمان إجراء هذا الاستفتاء وسط اجواء جيدة وسنلتزم بالنتيجة" في إشارة إلى الانقسامات العميقة الناجمة عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، حين ايد 52% الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يعتبر حزبه المحافظ الاوفر حظا الفوز في الانتخابات التي ستجري في 12 كانون الاول/ديسمبر ما سيسمح بالمصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض حوله مع هذا التكتل.

