استقالة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.. وزارة الخارجية توضح

نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، موركان أورتاكوس، أخبار تداولتها وسائل إعلام أمريكية عن نية وزير الخارجية مايك بومبيو الاستقالة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نشرت خبرا مفاده أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أخبر ثلاثة مسؤولين بأنه ينوي الاستقالة من منصبه، وأنه يعتزم الترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية كانساس.

واستندت مجلة "التايم" الأمريكية، التي نشرت الخبر في البداية، إلى ثلاثة مسؤولين من الحزب الجمهوري، دون أن تأتي على ذكر أسمائهم، أحدهم كان يعمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والآخر في الحكومة، والثالث، موظف سابق تناوب في العديد من المناصب في الحكومة الأمريكية.

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يذكر أن بومبيو كان ينوي البقاء حتى بداية ربيع 2020، كوزير لخارجية الولايات المتحدة، إلا أن الإعلام الأمريكي قال، إنه ربما "يأتي بعد بحثه عن طريق يخلصه من الأزمة".

وفي حال استقالة وزير الخارجية، سيكون هو المسؤول الـ70 الذي يستقيل من إدارة ترامب، حيث يشمل الرقم المسؤولين الذين تمت إقالتهم من قبل الرئيس الأمريكي نفسه.

المصدر: وكالات