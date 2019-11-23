أمير قطر يؤكد لعبد المهدي دعمه لحكومة العراق

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه لحكومته.

وبحسب بيان المكتب، فإن "الشيخ تميم أكد خلال الاتصال وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لما فيه أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

من جهته، أشار البيان إلى أن عبد المهدي أعرب عن "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشكره لموقف قطر في مساندة العراق ودعم أمنه واستقراره".