إحراق منزلي شقيقين في السفيرة وأبي سمراء

افادت معلومات صحافية بأن "مجهولين احرقوا منزل شخص من ال حسون في محلة ​أبي سمراء​ في ​طرابلس​، ومنزل شقيقه في بلدة السفيرة- ​الضنية​، وحضر إلى المكانين عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ وباشروا التحقيقات اللازمة لمعرفة الفاعلين".



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