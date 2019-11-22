احتجاج حاشد أمام سفارة إيران في بروكسل









اسماء السيد - أسامة مهدي: احتج المئات من ممثلي الشعوب غير الفارسين في إيران وأبناء الجاليات العربية الجمعة ضد ممارسات نظام طهران "القمعية" في وقفة احتجاج امام مقر السفارة الايرانية في بروكسل.

فقد شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم وقفة احتجاجية تضامنية أمام مقر السفارة الايرانية شارك فيها حشد من الأحوازيين والعشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعراقية والكردستانية دعما لانتفاضة الأحوزيين والشعوب غير الفارسية والإيرانيين الرافضين لسياسات النظام.

واحتشد المئات أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل بدعوة من "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي أرفقت دعوتها للمشاركة في التظاهرة بإيجاز يكشف حجم العنف الذي استخدمته أجهزة النظام الإيراني في التعامل مع المظاهرات الأخيرة.

Advertisements

احوازيون وأكراد والجاليات العربية في وقفة احتجاج في بروكسل أمام مبنى السفارة الإيرانية

وأحرق المشاركون في الوقفة التضامنية علم النظام الإيراني ورفعوا أعلام الأحواز وصورا لبعض من قتلتهم أجهزة أمن النظام خلال الأيام الماضية بينما هتف آخرون "بالروح بالدم نفديك يا أحواز" في إشارة إلى دعمهم الكامل للأحوازيين الذين شاركوا بقوة في تظاهرات الأيام الماضية الرافضة لسياسات النظام الإيراني.

كما ردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بحجم العنف المفرط الذي استخدمته مؤسسات القمع التابعة للنظام الإيراني وخاصة جهاز الحرس الثوري والباسيج من اجل قمع التظاهرات.

كما دان المشاركون في الوقفة التضامنية حملات الاعتقال والاعتداء التي تطال المشاركين في تظاهرات الاحتجاج الحالية التي تعم مدن ايران مؤكدين أن ما يمارسه النظام الإيراني "هو الإرهاب بعينه" .. داعين الى إيصال صوت المتظاهرين إلى العالم من اجل إدانة الجرائم التي ترتكب ضد الأحوازيين ومحاسبة النظام الايراني على جرائمه ضد الشعوب الايرانية غير الفارسية في البلاد.

وأكد مصدر في "حركة النضال" أن الأحوازيين قدموا خلال التظاهرات في الأيام القليلة الماضية أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى ومئات المعتقلي بعد أن استخدمت قوات النظام وأجهزته القمعية الرصاص الحي لقمع التظاهرات ورفضت الاستجابة للمطالب القانونية المشروعة.

